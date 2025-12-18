黃國昌稱「要把卓榮泰送監院彈劾」 作家狠酸：了不起！包牌

即時中心／温芸萱報導

針對行政院長卓榮泰不予副署《財劃法》修法版本，立法院今（18）日國民黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇及民眾黨黃國昌臨時提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾。此舉引發網友熱議，並嘲諷黃國昌平時批評監察院無用、主張廢除，現在卻又拿出監察院使用。作家謝知橋亦在臉書酸，先前「黃國昌：廢除監察院！」，現在「黃國昌：把卓榮泰送監察院彈劾！」。

針對卓榮泰宣布不予副署《財劃法》修法版本，總統賴清德也表示支持，今（18）日藍白立委有動作，羅智強、王鴻薇以及黃國昌，臨時提案要求將卓榮泰移送監察院彈劾，引發外界熱議。

快新聞／黃國昌稱「要把卓榮泰送監院彈劾」 作家狠酸：平時喊廢現在又要用

臨時提案全文。（圖／翻攝自@victor31429「脆」）

此舉也引來網友調侃，有人酸言「黃國昌要不要直接廢除監察院！」作家謝知橋在臉書上更直言，「黃國昌：廢除監察院！」並諷刺說，「黃國昌：把卓榮泰送監察院彈劾！」嘲諷黃國昌平常說監察院沒用要廢掉，結果自己想用的時候就拿出來用，連這個都可以包牌，真了不起。

此貼文一出，立即引法發網友議論，紛紛在底下留言，「他是不是忘了他砍掉監察院95%的經費」、「他是覺得監察委員都是他養的狗指哪打哪嗎？」、「廢除監察院是為了讓監察院認真彈劾」、「國蔥，五院都是你的，誰不聽話誰關閉，要用再放出來」。





