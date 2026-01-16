黃國昌稱「軍火商先知道軍購項目」...國防人士批「混淆視聽」轉移封殺預算作為！指美國行是「黃主動請求安排」卻立場操作成美方授意

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，稱在美方安排多單位說明此次軍購對台灣重要性後，「反對『1.25兆國防特別預算』決心沒有軟化，反而更強烈」。對此，涉外人士批評，在向美方了解下才知道，這次的美國行是黃國昌「主動」向美方請求安排，現在卻將自己反對國防的立場操作成是美方授意。

根據《自由時報》報導，熟悉台美軍事交流的國防人士表示，「黃國昌記者會一再提出古老且誤導性強的資訊，證明他的訪問美國，只是浪費國人納稅錢」。該人士就黃國昌所謂「1.25兆僅3500億元對美買軍武」、「看到美國國務院聲明才知道軍購內容」、「立院都不清楚軍購項目就有軍火商參與」等扭曲說法，一一回應。

廣告 廣告

國防人士指出，這次國防特別條例的規劃，都是台美雙方就國家當前國防強化的必要，研析規劃的結果，美方官員也都向他做出同樣說明。他提及，更重要的是，這次的國防投資也將為國內產業而帶來明顯效益，讓台灣的國防能力和韌性更加強大。

國防人士說明，無論是軍購、商購或委製案，皆會在包含國內投入製造及營建工程的採購與投資，依據國家公共建設投資就業效果模型推估，將可創造超過9萬個工作機會，整體產業附加價值，預期將超過新台幣4000億元。

針對黃國昌聲稱，「1.25兆的購買項目是透過美國國務院聲明，才知道其中3500億內容」，國防人士指出，國防部早在去年（2025）11月底公開簡報說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統，並列出打造「空中重層攔截網」等7大目標。

國防人士質疑，黃國昌的不知情說法，是欺騙大眾、不負責任。至於黃國昌稱他至今都沒有被通知關於軍購項目的說明，就有軍火商先知道，國防人士抨擊，這樣的說法是在混淆視聽，用以轉移兩大在野黨至今已「八度封殺」特別預算條例，不讓其進入國會審查，更遑論討論所謂細目。

國防人士批評，「黃國昌開了一場落落長，但目的就在反對國防預算的記者會」。他指出，黃國昌因為怕查證，還以「無法轉述」為由，不說明美方回應，「事實上，美方態度很清楚，也讓黃國昌一行人知道，就是為了強化台灣國防、穩定印太」。國防人士表示，台美在國防議題上合作密切，雙方已對台灣安全及台海和平所需的國防能力具有高度共識與默契。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

1.25兆軍購是台美完整討論方案！黃重諺駁黃國昌「2張A4紙」：有6頁清楚說明...建議多找國防、國安幕僚多累積資訊

《放．專題》「假揭弊」踢到鐵板！黃國昌操弄手法玩到美國去...遭AIT、美國國務院齊聲挺軍購打臉