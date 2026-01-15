黃國昌稱「軍購3千億」大翻車！國防部怒嗆鬼打牆 真實數字曝光

即時中心／黃于庭報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購，引發議論。對此，國防部副部長徐斯儉今（15）日親上火線澄清，該預算當中3千億是在台生製，其餘都是向外採購，其實數字剛好顛倒。

「沒有黑箱作業，沒有空白授權」，徐斯儉強調，因為法律因素，有些東西在這階段沒辦法公開說明；沒有空白授權因為這是「條例」，要等立法院通過條例後，再授權給國防部編列預算並審查，不可能有空白授，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算的編列審查。

根據《國家機密保護法》及美方安全規定，徐斯儉進一步說明，必須等美國政府對外公布後，我方才能公開個別購案，且前陣子美國行政部門有5案通知國會，目前仍有4案尚未通知，有鑑於法律因素，目前詳細內容無法透露。

徐斯儉說，國防部當然願意說明，但必須以正當、合法程序，目前條例尚未付委，沒機會對外說明，「那怎麼辦？現在有點鬼打牆」；不過，該部仍秉持最大善意，而立院外交及國防委員會召委王定宇，已經安排下週一（19）進行機密會議說明，「不是黑箱作業，我再次強調」，希望趕快付委審查。

針對該條例金額，徐斯儉提到，現在不可能說明具體金額，「外界所傳1.25兆中僅有3千餘億是向美購買，絕非屬實」；事實上，當中有3千餘億在台生製，若特別預算通過後，該計畫有3種方法獲得。

首先為「軍購」，徐斯儉解釋，我國政府透過美國政府，向美國廠商簽契約，並非我國直接向美方購買；第2種是商購，向外界廠商開標、招標，「哪有人先說價格的？但我會說品項跟數量」；第3則是在台生製，實際上1.25兆裡面僅有3千億左右是在台生製，其餘都是向外採購，數字其實剛好顛倒。

