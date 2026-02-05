黃國昌稱「這3點」贏李四川 遭本人冷回 他酸：你也自知其他全輸？

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨昨日正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長。而黃國昌近日接受媒體訪問談及國民黨新北市長熱門參選人李四川時表示，自己有3個優點勝過對方，不過遭到李四川冷回。對此，網紅四叉貓今（5）日就發文酸，「你也知道自己其他方面全輸李四川」。

黃國昌日前接受《聯合報》訪問時表示，自己相較於李四川有3大優勢，包括「有活力、有幹勁，知道怎麼對付民進黨」。對於黃國昌說法，李四川今日僅淡淡回應，表示每個人都有各自的特色，黃國昌的優點也值得他學習。

廣告 廣告

對此，四叉貓在臉書發文開酸：「所以黃國昌也自知其他方面全輸李四川？」，並稱新北市為何需要選一個對付民進黨的市長？他還援引2024年選舉中，民進黨得票率為34.8％，反問黃國昌：「是要對付這些人嗎？」

不少網友也在四叉貓貼文下紛留言表示：「重點是選票輸李四川」、「對付民進黨算什麼福國利民的政見？」、「原來他從政是為了私人恩怨」、「選市長不是要打壓意見不同的政黨吧…如果選舉是為了打壓敵營，那真的是市民之災難。」、「第一點跟第二點不就是同樣意思？」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌批谷立言遭政院轟不專業 民眾黨反擊：建言被抹紅成中共工具

挑戰下潛150公尺！海鯤號今第3次潛航測試 爭取6月交艦