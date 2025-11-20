即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

民眾黨主席黃國昌昨（19）日下午於「以行動顧台灣 主席高峰會談」中聲稱，獲民進黨徵召參選新北市長的綠委蘇巧慧，曾透過許多管道鼓勵他參選新北到底卻遭打臉，而黃國昌今（20）日聽聞媒體追問時又大笑三聲宣稱，「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話，自己都忘了喔？」對此，蘇巧慧稍早再次駁斥，她從未透過任何管道或是授權任何人去傳任何話，影響其他人的參選決定，這種奇怪的謠言希望適可而止。

黃國昌在昨日與鄭麗文共同召開的「鄭黃會」媒體聯訪環節中稱，「蘇委員她透過好多管道來鼓勵我，說黃國昌你一定要選啦，你一定要選到底，強力支持！她為什麼會這樣子講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

快新聞／黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止

民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席鄭麗文（右）昨日下午會晤。（圖／國民黨文傳會提供）

黃國昌又稱，但是就如同他所說的，還是要回到為何要做這件事情的初衷，「我們看的不是只有小我，還有大我，而大我才是人民關心，在這個過程裡面，怎麼樣讓大家信服，讓所有關心這件事情的人、新北市民與台灣人民信服，我們找到的真的是一個最強的團隊，接下來要接下新北市長侯友宜良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方治理，這才是我們真正關心的事情」。

談及雙方最終協調若有結果，黃國昌說，最後如果他有機會代表在野聯盟競選新北市長，一定全力以赴、使命必達；反之若男主角不是他，千萬不用擔心他會扯後腿或袖手旁觀，他會跳到第一線用最大的力量輔選，因為這是他們與新北市民許諾的，要有最強的團隊，帶來最好的地方治理。

對此，蘇巧慧回應，從民進黨選對會確認提名她的那天起，她就做好面對一對一選戰的準備，未來會籌組最強的團隊，希望爭取一個服務全新北市民的機會，對於其他的參選人一向是尊重和祝福，從沒有透過任何管道或是授權任何人去傳任何話，影響其他人的參選決定，對於這種奇怪的謠言，希望適可而止。

目前新北市長的熱門人選，除了民進黨已拍板的蘇巧慧外，另也包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷，白營部分則是黃國昌。

快新聞／黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止

李四川、劉和然、洪孟楷與黃國昌（左至右）為藍白陣營新北市長熱門人選。（圖／民視新聞資料照）





