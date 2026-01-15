黃國昌稱1.25兆軍購「僅3千億買美貨」 國防部：數字完全顛倒

特定人士指對美軍購只占3千億元，徐斯儉（右2）特予澄清。（翻攝自行政院直播）

行政院提出的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案持續遭立院封殺，針對民眾黨主席黃國昌日前指稱該預算僅有少部分與對美軍購相關，國防部副部長徐斯儉今（15日）親自澄清，直指外界傳聞的數字「剛好顛倒」。徐斯儉強調，1.25兆中僅約3,000億為在台生製，其餘高達9,000多億均為向外採購。

行政院長卓榮泰今（15日）在院會中指示，強化防衛韌性刻不容緩，國防部應積極向朝野黨派說明，特別要求國防部針對「特定人士」故意以不符事實的發言誤導討論，必須及時澄清，避免不實言論阻礙國家安全，造成「親痛仇快」的後果。行政院發言人李慧芝補充，網路與外界對此特別條例有許多誤解，國防部有義務導正不正確說法。

對於外界質疑預算內容「黑箱作業」或「空白授權」，徐斯儉澄清表示，目前提出的是「條例」而非最終預算，1.25兆僅是總額上限。他感嘆，因為條例至今仍未獲准付委審查，導致國防部沒有正式機會向立委說明細節，才出現現在這種「鬼打牆」的局面。為展現善意，國防部已安排於下週一（19日）前往立法院外交及國防委員會進行機密會議，向立委詳盡說明購案內容。

徐斯儉解釋，根據我國法律與美方安全援助規定，必須等美國政府正式知會國會並對外公布後，我方才能公開個別購案，而目前美方公布5項購案，仍有「4案」尚未通知國會，基於保密義務現在無法公開。他強調，這是法律限制而非刻意黑箱，國防部希望透過一次性預算確保資源穩定，加速獲得所需裝備。

針對黃國昌訪美返台後稱「1.25兆多數與對美軍購無關」的說法，徐斯儉明確表示數字絕非屬實。他分析，1.25兆預算的獲得方式分為三類，第一種是軍購，即中華民國政府透過美國政府，向美國廠商簽契約；第二是商購，向外國廠商開標、招標；第三種則是在台生產。徐斯儉總結，外界所謂「僅3,000餘億向美購買」的說法，實際上與事實剛好顛倒，扣除三千億國產部分，其餘九千多億皆為向外採購。





