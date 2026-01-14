黃國昌稱1.25兆「高比例不是對美軍購」 王定宇酸：外行不了解

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團快閃訪問美國華府，並於今(14)日返台，他表態仍反對1.25兆元政院版國防特別條例，認為其中有相當高比例不是對美軍購，民眾黨團將會提出黨團版的國防特別條例草案。對此，民進黨立委、國防外交委員會召委王定宇受訪時稱黃國昌對國防「外行、不了解，我們不要怪他」，但法律是他的本行「怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例？不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。」

王定宇表示，黃國昌長期都沒有關心國防委員會事務，「有些東西外行不了解，我們不要怪他」。王定宇說明，任何國防預算會分成「軍事投資」、「作業維持」跟「人員費」三大類，有關軍事投資的費用，怎麼會只有對美採購？國防不會只有對美採購，國防的全貌包含了很多項目。

王定宇指出，以這次特別預算的特別條例中的「台灣防衛韌性」來說，除了美國總統川普剛簽准的史上最大筆的3000多億、8個項目軍購以外，還包括不對稱戰力的建立，以及在台灣建立生產的能力，讓軍備、軍需自給自足，另外還有「感知系統」、「指管系統」，還有很多包含科技技術移轉、工業合作。「怎麼會天真地誤以為只有對美採購？在條例裡面就有寫啊，討論時也都有講啊」。

王定宇說，美方願意提供最先進的軍事裝備，我們很感謝，但那不是國防力量的全部。何況國防預算特別條例1.25兆是分8年，平均每年1500億，所以認為3000多億是國防預算，其他9000億通通砍掉，這是忽略國防預算的整體面貌，「我希望黃國昌真的只是外行，而不是惡意啦。」

至於黃國昌稱民眾黨團將自提特別預算條例，王定宇表示，國防外行我們不苛責，但法律是黃國昌的本行，預算編列在憲法跟所有的釋案都是行政權力，「怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例？不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。」

