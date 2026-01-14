政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌結束快閃訪美行，隨即召開記者會稱1.25兆國防預算，有高比例非對美軍購，他堅定反對院版條例，但要自提民眾版。對此，綠營狂酸，編預算是行政權，不要違憲，而且軍購特別預算細項很多，並非全向美國購買，黃國昌這說法自曝其短，也證實他連條文都沒看過。

支持者vs.民眾黨主席黃國昌：「老師辛苦了，謝謝你們謝謝。」

結束72小時快閃訪美行，民眾黨主席黃國昌強調此趟目的，是要美方談軍購及關稅議題，但被問及1.25兆國防預算立場有無改變，黃國昌表示反對決心更加堅定。

廣告 廣告

黃國昌稱1.25兆「高比例非對美軍購」 綠委酸外行人不怪他

黃國昌稱1.25兆「高比例非對美軍購」，綠委酸外行人不怪他。（圖／翻攝DearNaNa Youtube）民眾黨主席黃國昌：「從美國回來以後我反對決心，只有更強烈沒有軟化，但是1兆2千5百億裡面有這5項，所有的金額加起來大概是三千億台幣左右，並不是全部都是對美軍購，有相當高比例不是。」

立委（民）沈伯洋：「這一次的國防預算特別條例，8年總共1.25兆，坐飛機加開記者會72小時之後，然後才會發現這不是只有單純的對美軍購案，那表示這不只是沒做功課，他連條文都沒有看。」

綠委趕緊出面闢謠，但黃國昌不僅堅持反對院版軍購條例，更喊話民眾黨接著要提出自家版本。

民眾黨主席黃國昌：「額度我現在沒有辦法跟你說明，因為我在等下個禮拜，國防部到立法院來院會進行報告的內容，等到他們報告完以後，我們會依照他們所提出來的資訊，負責任的提出台灣民眾黨團的版本。」

立委（民）王定宇：「法律總是他的本行了，預算編列在憲法跟所有的釋憲案，都說那叫行政的權利，怎麼會有立法院想要編特別預算編特別條例，不要老是用違憲的方式，去合理化自己的行為。」

黃國昌稱1.25兆「高比例非對美軍購」 綠委酸外行人不怪他

黃國昌稱1.25兆「高比例非對美軍購」，綠委酸外行人不怪他。（圖／民視新聞）僅剩18天就要卸任立委身分的黃國昌，放著總預算不審旋風訪美，名嘴也分析，背後恐怕別有算計。

政治評論員余莓莓：「他會不會想效仿陳昭姿，我要提民眾黨版，何其珍貴的國防預算自提版本，說我完成使命要版本推出，大家協商通過以後我才能夠功成身退。」

就怕雷聲大雨點小，訪美行對民眾黨而言看似收穫滿滿，但能為台灣國防增強多少，有待時間揭曉。

原文出處：黃國昌稱1.25兆「高比例非對美軍購」 綠委酸外行人不怪他

更多民視新聞報導

禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐

鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了

