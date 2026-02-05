黃國昌稱3優點勝出 李四川：每個人都有自己特色

台北市副市長李四川被外界認為可能是國民黨新北市長人選。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕國民黨新北市長人選遲未出爐，北市副市長李四川頻被點名。民眾黨主席黃國昌自認有三點勝過李四川，李今回應，每個人都有個人的特色，黃的優點也值得學習。

已經宣布參選新北市長的黃國昌最近在專訪中提到，自稱有三大優點勝過李四川：「活力、有幹勁，以及知道怎麼對付民進黨。」

頻被外界點名的李四川今接受訪談則回應，「我想每個人都有個人的特色啦，那當然這個國昌委員、國昌主席的優點，值得我去學習。」

