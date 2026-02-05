黃國昌稱AIT挺國防預算「介入內政」被國務院狠打臉！行政院：「黃前立委」說法在中國社群擴散、可能遭到利用

AIT處長谷立言支持1.25兆國防預算，民眾黨前立委黃國昌卻稱與華府態度落差大、介入台灣內政，美國國務院今（5）日隨即打臉，表示與AIT一樣支持國防預算。行政院今天也說，黃國昌的說法已經在中國社群擴散，「黃前立委的說法可能會遭到利用，混淆國際視聽，呼籲發言應該專業且謹慎。」

黃國昌近日接受專訪提及關稅與軍購兩大議題，並稱AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，還說谷立言和華府態度落差很大。這段話隨即成為中共官媒宣傳素材，以此稱「島內民意不滿」。

不過，美國國務院一名發言人回應：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」

政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會回應，有注意到相關說法，已經在中國媒體、社群上擴散，政院強調，台灣對於全球安全繁榮穩定扮演關鍵角色，包含谷立言在內，各國外交官在台灣付出熱情、專業進行外交工作。

李慧芝再說，稍早美國國務院也說明，國務院和AIT對於台灣要加強國防自主的立場是一樣的，因此，針對政治人物不專業、偏頗的指控感到非常遺憾，中國對於台灣、印太地區的侵擾和威脅，無論是強度和次數都不斷增加當中。

李慧芝表示，台灣必須和友盟國家合作提升自主防衛能力才是正辦，而且中國對台灣威脅，也包含分化台灣和友盟之間的關係，「黃前立委的說法可能會遭到利用，並且影響國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，呼籲他的發言應該專業且謹慎。」

