黃國昌突喊專長是統計「三角形2邊和>第3邊」！張益贍傻眼：那是幾何學

民眾黨主席黃國昌在卸任立委職務後，昨（1）日在新莊舉行新北市長競選總部成立大會，開箱被支持者們暱稱為「新北昌庫」的競總，體驗健身區、兒童區、以及至「希望園地」寫下對新北的願景。過程中黃國昌話鋒一轉，表示自己還有一個專長是統計學，稱「三角形兩邊合起來一定大於第三邊」，對此，政治評論員張益贍就忍不住吐槽道「那是幾何學吧」。

競選總部成立後，針對自己新北市長選戰民調落後，黃國昌回應表示，各方面民調都會參考，選舉時間到了，有很多民調跑出來，每一份民調放出來都有其目的、脈絡，心裡非常清楚，他稱「我專業是法律還包括統計，我看民調看得非常細，三角形兩邊合起來一定大於第三邊，我的優勢在哪裡，李四川的優勢在哪裡？把彼此優勢發揮到最大，會迎來最後勝利。」

對此，張益贍就忍不住發文吐槽，表示「這是『幾何學』，不是『統計學』好嗎！黃國昌的數學常識，果然和他的法律專業一樣好」。粉專「Mr.柯學先生」也發文，「然後咧？聽完這段話我一臉茫然」。網友則紛紛留言開酸，「看似有道理有深度，其實根本就是廢話鬼話」、「這不是統計，這國小生都知道」、「講給草聽的，不需要有什麼重點跟邏輯」、「三角形是幾何學不是統計學」。

此外，談到民眾黨何時會徵召參選新北市長？黃國昌則尷尬的說，「徵召我的事情我覺得是很小的事情，大概就是一個程序」，讓選決會的其他委員提案，不然自己作為民眾黨現任主席，「自己提案徵召自己感覺有點怪怪的，但我必須要說這真的一點都不重要」。

