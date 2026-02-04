黃國昌突喊「擔心3縣市會輸」！傳柯文哲2026將親征 本人親回應

即時中心／黃于庭報導

朝野各政黨持續布局九合一大選，日前民進黨高雄市長初選結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，將披綠袍對決國民黨推派的立委柯志恩。而民眾黨動向同樣備受關注，黨主席黃國昌指稱，在野最大的戰略目標就是「打下高雄」，並且希望再給予對方「一股大的力量」，而布局最佳人選就是前黨魁柯文哲。相關言論引發外界聯想，柯文哲是否有可能親自出戰？他也做出回應了。

外界好奇，2026是否有可能親自參選高雄市長？柯文哲先是反問，「你們又要派我去選哪裡？高雄？」接著說，自己已經被點了很多地方，「不要一直派工作給我好不好」。

至於選戰布局，黃國昌昨日受訪時直指，「看不懂國民黨想不想贏」，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣本來就不好選了，現在很擔心會輸，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？喊話在野必須守住上述3縣市。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

對此，黃國昌今日表示，2026選舉相當重要，對民眾黨而言，百分之百尊重國民黨的黨內民主程序；不過，既然要合作，最重要的就是要實現共同政策價值，願景當然是要贏。

黃國昌也坦言，看到目前的一些狀況，的確是有點擔心；而他也當面跟國民黨主席鄭麗文表達關切，「以彰化來講，沒有道理不能夠守下來」，因為彰化是6都以外，人口最多的縣市，希望相關風波能早日落幕，在野提出最強的人選。

