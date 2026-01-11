黃國昌突宣布率團訪美談國防關稅 柯文哲表態了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，今（11）日突然閃電宣布，將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，消息一出受到各界關注，也讓好奇白營前黨魁柯文哲是否瞭解原因，而黃國昌事前是否有和他討論與美方談論的相關內容。對此，柯文哲下午與同黨嘉義市參選人張啓楷，一同拜訪國民黨嘉義市議員陳家平，並接受媒體聯訪時也表態了！

針對黃國昌閃電訪美一事，柯文哲今日下午受訪表示，台灣在當前世界上站重要有2個原因，第一個是地緣對峙，因為台灣在第一島鏈的關鍵位置，台灣的國防安全事實上也牽涉整個第一島鏈的防衛問題。

柯又說，既然美國是台灣最重要的盟國，而民眾黨又是目前台灣的關鍵政治力量，希望民眾黨能和國際直接接軌，「黃國昌在出訪之前，其實有在這個事情討論過」。

第二現在台灣關稅是「20℅+N」，還是比日韓多5%，柯文哲稱，因為目前90%高階晶片是台灣生產，因此台灣的出超很厲害，但不能因為這個理由讓台灣對美出超比較多，就讓台灣關稅便比較高，有些東西還是要和美國交換意見，「因為黃國昌親自帶隊訪美代表團，所以詳細說明，還是由黃國昌來說明」。

