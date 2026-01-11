黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了
即時中心／潘柏廷報導
民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，今（11）日突然宣布要親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，並在出發前於桃園機場第二航廈出境大廳接受媒體聯訪；他透露，今天上飛機以後，預估在華府當地時間清晨12點落地，會進行一整天政府部門的拜會，一直到12日當天下午結束後，晚上就會從華盛頓搭機返台，並在本週三（14日）清晨抵達國門。
黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，一行人自1月11日傍晚7時50分出發，1月12日當日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨5點返抵國門後，在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。
同時，黃國昌特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。
他也稱，民眾黨一向堅定支持台灣國防自主以提升國家安全，然而身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。
就總統賴清德去年（2025）11月25日，透過美國媒體公布1.25兆美元軍事採購預算，黃國昌說，內容含糊不明，民眾黨一再呼籲執政黨將「軍購特別條例」送入立法院審議，主動提供清楚且必要資訊，以使國會清楚了解國防軍購內容，可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知三千餘億元、不到1/4之項目與金額，使監督與討論工作毫無立基。
此外，自去年4月起，國人至為關注之台美關稅談判始終尚未底定，對國內中小企業與產業前景造成影響難以評估。2026新春之際，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，黃國昌還認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。
最後，黃國昌宣稱，面對不斷變化的國際局勢，台灣民眾黨將持續站在最前線，秉持理性態度，對政策務實監督。民眾黨堅信資訊的流通與公開非但不是阻力，反而有利於國家與國會乃至人民的溝通、更是提升政務效率及政府廉潔之不可或缺要件，也方能為台灣的經濟繁榮與國防安全鋪就堅實的基石。
原文出處：快新聞／黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了
突宣布訪美談什麼？黃國昌認了早就接洽 稱「這2議題」國人很關心
陳佩琪被拱參選2026！本人親自表態了 黃國昌鬆口：她是最強母雞
黃國昌新北後援會成立 柯文哲「缺席」活動原因曝光
