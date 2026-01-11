黃國昌突宣布訪美談關稅、國防...周玉蔻直指「去消化立委的出國配額啦」：美國忙得很「哪有空理會立場親中反美的在野黨立委」？

民眾黨主席黃國昌今（11日）宣布，將親自率團前往美國首府華盛頓，與美國政府部門進行面對面會談。黃國昌稱，這件事已聯繫、接洽一段時間，不過基於對美方的尊重，今日才跟大家報告。對此，資深媒體人周玉蔻直言，「騙誰呀？他是去消化立法委員2026一年的出國配額啦！」

針對黃國昌赴美會談一事，周玉蔻於臉書以「還剩20天任期，黃國昌宣稱去美國談關稅、國防？騙誰呀？」為題指出，「提醒，黃國昌今天去美國，是去消化立法委員2026一年的出國配額啦！」

廣告 廣告

周玉蔻點出，黃國昌本月31日就卸任，「貪小便宜愛錢錢，不就是『高黃國昌』的本色嗎？哪裡有什麼大道理！」周玉蔻表示，黃國昌以前批這種行徑的立委同仁「快卸任安排畢業旅行，花納稅人的錢花的爽歪歪......」黃國昌更揚言，「你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳！」

周玉蔻批評，「談國防、關稅？往自己臉上貼金！」她指出，美國總統川普（Donald Trump）政府忙著緊盯伊朗，美國最高法院14日要宣判關稅是否違法，「人家忙的很，誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委啊？虛張聲勢！」

（圖片來源：周玉蔻臉書、民視新聞）

更多放言報導

柯文哲遊走藍綠欲甩小藍標籤…沈榮欽指目的是「不坐牢」：拿回白營主導權後會施壓賴清德

黃國昌稱「白營帶職參選」是策略...四叉貓諷「時空背景不同之術」： 內部策略「規範自己就好」！