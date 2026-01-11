民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今（11）日突然宣布訪美，要跟美方談國防議題與關稅問題，卻引發外界批評聲浪，連律師林智群都在臉書發文狠酸黃國昌「整天自打臉」許多網友也紛紛留言表達不滿。

為遵守前民眾黨黨主席柯文哲訂下的「兩年條款」的規定，黃國昌日前表示，他已經簽署辭職書，任期到1月底，不過民眾黨今日突然宣布，要親自率團訪問美國華盛頓，除了會聚焦在台灣人民所關注的國防與高關稅議題，也會跟美國政府部門面對面對談。

對此，林智群在臉書發文直言，「說立法院會期中不能請假的，是黃國昌。提案立法院延會到1月底的，是黃國昌。現在要跑出國的，也是黃國昌」；他還酸黃國昌，「昌能你不能」、「整天自打臉」，也有不少網友在林智群貼文底下留言抒發不滿，「畢業旅行啦，立法院出機票錢嗎？Ｘ」、「有人在乎他們去三天美國能搞出什麼花樣嗎？」、「立法院整整被這個人騙了兩年的薪水。」

原文出處：快新聞／黃國昌突宣布訪美 律師酸：整天自打臉

