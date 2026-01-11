黃國昌突宣布閃電訪美！ 直奔華府談國防、高關稅

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，抗議活動迄今已近兩週。伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國。德黑蘭當局加強鎮壓且境內通訊受阻，各地示威活動仍未平息。對此，資深媒體人矢板明夫直言，把「反美」當成國策的獨裁政權一個接一個陷入危機。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。 矢板明夫在臉書發文寫道：「這幾天，伊朗局勢再度動盪，抗議、鎮壓、經濟惡化，讓人產生一種強烈的歷史感，伊朗真的正在走向變局。再次印證了幾句老話『獨裁者不會長久』、『多行不義必自斃』。放眼這一兩年，世界出現了一個非常明顯的趨勢，那就是，把『反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。」 矢板明夫表示，哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在輪到伊朗承受全面壓力。這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。 矢板明夫提到：「大約10年前，我曾經和一位中國外交官聊天，他

