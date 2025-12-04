黃國昌突曬柯文哲合照喊「I’m ready.」 網狠酸：準備好手牽手一起進土城？

黃國昌突曬柯文哲合照喊「I’m ready.」。（取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌今（4）日突貼出與前主席柯文哲的合照，並且說，「Yes, I’m ready.」，而柯文哲也發文說，「今晚8點，我們來了」。對此，網友紛紛酸，「準備好了，手牽手一起進土城」。

黃國昌今天稍早突然貼出與柯文哲的合照，並且標記柯文哲喊，「Yes, I’m ready.」，而柯文哲也發出類似的照片並說，「今晚8點，我們來了」，同樣也標記了黃國昌。據了解，黃國昌先前便有預告，這禮拜四晚上請大家注意，沒意外的話，會加開一場直播，「算是彩蛋」。

廣告 廣告

相關貼文一出後，有些網友開玩笑說，「感覺是真愛」「中年男子們的bromance」，還有支持者喊，「太開心了！期待好久」「太期待了」，另外，也有人猜，「準備好一起公譙館長了」。

不過，多數網友則酸，「土城歡迎您」「是要土城一起聚會了唷」「準備換你去土城蹲」「準備好也選不上了」「土城雙雄」「準備好要總統給交代了嗎」「2位趕快去土城報到」「土城的收容房也準備好了」。

更多鏡週刊報導

還要藍白合？黃國昌搶先宣布「徵召陳琬惠選宜蘭」 國民黨回應了

黃國昌人頭現形／高翬涉違法經營安親班！黃國昌3點聲明 北市府：查到就罰

中國目前經濟非常不好 賴清德：習近平不該擴張領土「應把人民照顧好」