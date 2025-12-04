黃國昌突曬柯文哲合照 喊「I’m ready」！網酸：準備一起進土城嗎

政治中心／李紹宏報導

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，歷經一年多的看守所生涯後，目前交保出關；民眾黨主席黃國昌今（4）早突在臉書上發布和柯文哲的合照，神秘寫下一句「Yes, I’m ready.（對，我準備好了）」，不料被網友酸爆，直呼「是準備好一起進去關嗎」！

黃國昌今（4）日發文，貼出和柯文哲的合照。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

事實上，黃國昌早在1日透過YT頻道直播時，便透露今天晚上將有「彩蛋」直播。他當時便預告，「這禮拜四晚上請大家注意...應該啦，百分之九十以上（會加開）。」隨著柯文哲的交保時間恰巧落在這幾天，這場預告已久的直播，幾乎確定將是柯文哲回歸公開活動後，與黃國昌的第一次共同亮相。

因此，黃國昌稍早便在臉書貼出神秘預告，寫下「Yes, I’m ready」，柯文哲隨後也在社群平台發文，正式貼出與黃國昌的合照，並標註對方宣告「今晚八點，我們來了。」

黃國昌發文後，讓不少網友開酸。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

貼文一出，底下支持者紛紛表示「很期待」，不過也有許多人狂酸「是準備好一起進去關了嗎？」、「準備學怎麼騎飛輪收300萬」、「準備換你去土城蹲」、「準備去土城了嗎？加油！」、「嗯嗯…準備好面對官司」、「怎麼表情有點像杰哥?」、「獨騙騙不如一起騙」。

