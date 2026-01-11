黃國昌突襲式訪美 柯文哲透露「他有先跟我討論」：還是要跟美國交換意見

民眾黨主席黃國昌傍晚將啟程訪問美國華盛頓，聚焦國防與關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，訪團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇。前主席柯文哲今（11）日對此表示，台灣民眾黨需要跟國際接軌，而美國是重要的盟國。

柯文哲表示，台灣在當前世界上會占重要地位，便是地緣對峙，因為我們在第一島鏈的關鍵位置，所以國防安全也牽涉到第一島鏈的防衛問題，既然美國是台灣最重要的盟國，民眾黨又是目前台灣的關鍵政治力量，他希望民眾黨可以跟國際直接接軌。

柯文哲提到，黃國昌在出訪之前，就已跟他討論過，而台灣目前的20+N關稅還是比日韓多5%，因為世界上90%的高階晶片是台灣生產的，所以台灣的貿易出超很厲害，但不能因為這個理由，讓台灣的關稅就比較高，還是要跟美國交換意見。

