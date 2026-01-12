黃國昌突訪美國稱談軍購！王鴻薇喊：民進黨不需要見縫插針

記者陳思妤／台北報導

黃國昌突訪美國稱談軍購，王鴻薇受訪時扯到民進黨，要綠營不需要見縫插針（圖／翻攝畫面）

民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨主席黃國昌在立委任期剩下約20天之際，昨（11）日率團前往美國，說要談國防與高關稅議題。對此，國民黨立委王鴻薇今（12）日被問到，是否擔心黃國昌回台後，轉而支持總預算以及8年1.25兆國防特別預算？她稱，民進黨不需要見縫插針，還說黃國昌去訪問蠻好的，免得民進黨去告洋狀。

藍白持續在立法院封殺115年度中央政府總預算，以及1.25兆國防特別預算，而黃國昌昨天突然宣布率團出訪美國，民眾黨表示，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。黃國昌昨天在記者受訪則稱，這次前往華府最主要目的是針對國人關心的軍購與關稅議題，得到美方可信賴的資訊，表達台灣人在議題上關切角度，不過，參訪單位與對象基於彼此間互信默契，這時候無法清楚詳細報告。

廣告 廣告

王鴻薇今天在立法院受訪時被問到，黃國昌赴美說要討論軍購，是否會擔心他回來後民眾黨立場改變，轉而支持總預算以及1.25兆國防特別預算？王鴻薇稱，不用擔心啦，政黨之間大家充分討論，「民進黨不需要見縫插針」，法案跟預算的部分，國民黨和民眾黨都會經過討論。

王鴻薇還說，黃國昌應美國邀請到美國訪問，這也是政黨獨立性的展示，去訪問、了解也蠻好的，可以去做溝通，免得所有溝通管道被民進黨壟斷，或者民進黨去告洋狀，傳達錯誤訊息。

更多三立新聞網報導

黃國昌急訪美談國防？民進黨團諷「雙標」：棄總預算審查、擋軍購條例

黃國昌率團閃電訪美！吳思瑤轟「作秀」：因柯文哲復出太搶戲怕被邊緣化

黃國昌訪美談國防、關稅？學者：別演的好像有行政權好嗎

黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台

