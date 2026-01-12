黃國昌突訪美稱要談關稅軍購 綠委諷：要代表政府？她轟任期剩20天，騙誰啊？

黃國昌突然宣布訪美稱要談關稅軍購，王定宇質疑，是要去談什麼？代表誰、跟誰談？周玉蔻直言，是去消化立委2026一年的出國配額啦！ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌11日突然宣布，將率團訪問美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，盼從美方得到直接可信賴資訊。對此，民進黨立委王定宇質疑，是要去談什麼？代表誰、跟誰談？資深媒體人周玉蔻痛批，還剩20天任期，黃宣稱去美國談關稅、國防？騙誰呀？

針對黃國昌閃電出訪美國一事，周玉蔻11日發文直言，黃國昌去美國，是去消化立委2026一年的出國配額啦！他1月31日就卸任了啊！她提及，黃國昌以前曾批這種行徑的立委同仁「快卸任安排畢業旅行，花納稅人的錢花的爽歪歪⋯⋯」，還揚言：「你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳！」

談國防、關稅？周玉蔻痛批，黃國昌虛張聲勢、往自己臉上貼金！美國川普政府忙著緊盯伊朗，美國最高法院14日要宣判關稅是否違法，「人家忙的很，誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委？」

民進黨立委吳思瑤嘲諷，黃國昌美國快閃，是因為前主席柯文哲重出江湖太過搶戲，黃瞬間沒了容身之地，既然台灣沒戲唱，只好出國去遊戲，至於軍購、關稅都是幌子。

王定宇直言，據了解，過去這幾個月來，談判已到尾聲接近拍板定案，台美兩國政府間對很多歧見都已有共識，在這個時候一個立委跑去美國要談關稅談判，是要去談什麼？代表誰？跟誰談？

政治工作者周軒也發文質疑，立法院延會到一月底黃國昌提的，然後現在跑出國？是誰說會期中不能出國的？ 關稅干你什麼事？檢方是不是該啟動防逃機制？

