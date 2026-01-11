黃國昌突訪美 吳思瑤酸：在台灣沒戲唱只好出國去 軍購、關稅都是幌子

記者盧素梅／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11）日傍晚率團搭機訪問美國首府華盛頓，預計針對國防及對等關稅等議題與美國相關單位會談。對此，民進黨立委吳思瑤酸說，黃國昌的美國快閃，是因為柯文哲重出江湖太過搶戲，黃國昌瞬間沒了容身之地。既然台灣沒戲唱，只好出國去遊戲。至於軍購、關稅都是幌子，不過逢場作戲，何必跟他認真。

民眾黨今天臨時宣布，黃國昌將於傍晚率團閃電出訪美國華盛頓。黃國昌受訪稱，相關接洽早已進行一段時間，只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，此行將就國防軍購及高關稅等國人關切議題，與美方進行面對面意見交換，不僅傳遞人民的想法與心聲，也希望獲得第一手正確且可信賴的資訊。

對此，吳思瑤在臉書發文表示，關於黃國昌的美國快閃，她認為，是因為柯文哲重出江湖太過搶戲，黃國昌瞬間沒了容身之地。「立院馬景濤怎麼可以不是第一男主角呢？」

吳思瑤並表示，既然台灣沒戲唱，只好出國去遊戲。至於軍購、關稅都是幌子，不過逢場作戲，何必跟他認真。「我們就一旁看戲吧。」

