黃國昌突訪美！王定宇：相信非常緊急 美方最想問為何擋國防預算

民眾黨主席黃國昌今天（1/11）臨時宣布今晚訪美，14日凌晨抵台。民進黨立委王定宇表示，他個人是願意相信應該是非常重要、非常緊急的事情，就他了解，美國華府圈從官員、國會到智庫都想問的，就是為什麼黃國昌領導的民眾黨會配合國民黨阻擋台灣國防的預算？

王定宇表示，黃國昌臨時宣布說要緊急去美國一趟，他個人是願意相信應該是非常重要、非常緊急的事情，要不然黃國昌過去自己曾經公開大力抨擊立法委員在會期中出國這件事，黃國昌曾經公開說，「有人下禮拜要出國，會期中耶，敢上飛機你試試看」，這是當時黃國昌的論調，也不曉得他那時候警告的立委是誰。

王定宇說，現在的黃國昌臨時宣布要到美國，而現在立法院也因為黃國昌跟傅崐萁合作，藍白把會議又延長到1月底，所以現在是會期中，而這個會期是預算會期，但是國家所有的總預算都被擋在程序委員會，連審查都沒辦法審查，所以正事不幹，會期當中，卻臨時緊急要飛到美國，「黃國昌應該是有非常重要、非常緊急的事情，要不然他不會冒著被自己罵的風險去幹這個事情。」

至於黃國昌稱要去美國談關稅，王定宇直言「很難理解」，第一個，關稅是政府跟政府之間的談判，民意代表去，是可以表達關心，但是絕對不是談判的主體，既沒辦法代表政府承諾，也沒辦法代表政府簽字，是要跟美國的政府哪個部門談關稅呢？

他說，而且有關台美之間的對等關稅的談判，由我們行政院副院長鄭麗君領軍，加上談判辦公室以及經貿相關的官員的處理，過去這幾個月來，據了解，談判已經到尾聲，接近拍板定案，台美兩國政府之間對很多歧見都已經有共識了，所以在這個時候，一個立法委員、民意代表，跑到美國要談關稅談判，不太能理解是要去談什麼、代表誰、跟誰談，但是願意給予正面的肯定，任何人關心國家都是好事情。

王定宇續指，倒是如果真的要去美國進行政治上的拜訪的話，有件事情，就他了解，美國華府圈從官員、國會到智庫都想問的，就是為什麼黃國昌領導的民眾黨會配合國民黨阻擋台灣國防的預算？阻擋台灣國安相關的修法？為什麼？

王定宇指控，不僅年度預算裡面的國防預算阻擋，連美國願意提供給台灣第一流最好的防衛性武器來確保台灣安全，而編列在8年期的一點25兆的國防特別預算，光那個特別預算的法律案、特別條例，都被藍白聯手在程序委員會封殺，美國駐台的代表AIT、美國的官員以及美國的國會多次表達關切，說不要拿台灣安全來開玩笑，這是危險的遊戲。

王定宇認為，現在如果黃國昌要到美國進行非常重要的訪問的話，這件事情我相信我們的重要盟友、朋友們應該會很關心。另外，台灣的人民對於民眾黨跟國民黨聯手阻擋台灣國防預算、國安修法這件事情是充滿了擔憂、憤怒跟不滿。

王定宇說，黃國昌如果要去美國談什麼政治上的重要了不起的事情，這件事情，台灣的人民想知道，美國的政治的決策者也想知道，藍白為什麼聯手阻擋台灣攸關安全的國防預算以及國安修法？這個倒是可以去好好談一談。所以祝黃國昌旅途愉快、旅途平安。

