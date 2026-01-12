黃國昌突訪華府「是為了兒子的美國護照」？！ 四叉貓指「兒子17日滿16歲」：但AIT就能辦理、不用親赴美國

民眾黨主席黃國昌昨（11日）突然宣布訪美，引起外界質疑此行是否與其美國籍兒子有關。對此，網紅四叉貓指出，黃國昌的兒子2010年在美國出生，這週滿16歲，「依美國規定，孩子可在父母陪同，或持家長同意書，申辦10年期美國護照」。不過，四叉貓補充，護照可透過美國在台協會（AIT）辦理，不一定得親赴美國。

黃國昌昨日突然宣布率團出訪美國首府華盛頓，引起各界熱議。由於黃國昌過去曾捲入「美國爸爸」相關爭議，此此行程動機，也遭部分網友質疑，疑似是為了兒子的美國公民身分。

對此，網紅四叉貓於臉書發文指出，他不知道黃國昌訪美是不是跟美國籍兒子有關，「我只知道黃國昌的兒子2010年1月17日在美國出生，這週剛好滿法定年齡16歲」。四叉貓表示，年滿16歲當日，可以由父母陪同（最少一位或持家長同意書），在美國申辦十年期的美國護照。

不過，四叉貓點出，黃國昌本人預計1月14日返台，且十年護照只要去美國在台協會就能辦理，不用親自跑一趟美國。最後，他自嘲道，「抱歉抱歉，我沒有雙重國籍，這個比較不懂」。

而根據AIT網站說明，已滿16歲之美國籍人士申辦第一本十年護照，只需要在網路上提前預約，並準備好填妥的表格資料、美國公民證明、舊護照、有效身分證件 （如外國護照、駕照）、護照照片、身分證明文件等，即可辦理。

（圖片來源：四叉貓臉書、三立新聞）

