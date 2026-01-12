即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌昨（11）日突宣布訪美，引發外界質疑此行是否與其美國籍兒子有關。對此，網紅四叉貓昨在臉書表示，黃國昌的兒子2010年在美國出生，這週滿16歲，依美國規定，孩子可在父母陪同，或持家長同意書，申辦10年期美國護照。不過四叉貓也補充，護照可透過美國在台協會（AIT）辦理，不一定得親赴美國，並自嘲沒有雙重國籍「比較不懂」。

黃國昌昨日突然宣布率團閃電出訪美國首府華盛頓，引發政壇與網路熱議。由於黃國昌過去曾捲入「美國爸爸」相關爭議，此行動機也被部分網友質疑，是否是為了兒子的美國公民身分。

廣告 廣告





快新聞／黃國昌突訪華府！網疑「為兒子的美國護照」 四叉貓曝：AIT就能辦

黃國昌訪美動機遭疑。（圖／民視新聞資料照）





針對外界揣測，網紅「四叉貓」昨日也在臉書發文透露，有媒體記者致電詢問他，黃國昌此行訪美是否與其美國籍兒子有關。四叉貓直言，自己並不清楚黃國昌出訪真正原因，但補充了一些公開可查的資訊供外界參考。

四叉貓指出，黃國昌的兒子於2010年1月17日在美國出生，本週剛好年滿16歲，依照美國規定，孩子可在父母陪同，或持家長同意書（最少一位或拿家長同意書）的情況下，在美國申辦效期10年的美國護照。他也提到，從時間點來看，若有相關需求確實「剛好符合條件」，但黃國昌本人預計於1月14日返台。

不過，四叉貓隨後也補充說明，其實美國護照並非一定得親赴美國辦理，在台灣即可透過美國在台協會（AIT）申請，未必需要特地出國。他並略帶諷刺的表示，「抱歉抱歉，我沒有雙重國籍，這方面真的比較不懂」。





原文出處：快新聞／黃國昌突訪華府！網疑「為兒子的美國護照」 四叉貓曝：AIT就能辦

更多民視新聞報導

中國用詞恐淪文化滲透起點 徐國勇示警：長期累積可能造成認知偏移

伊朗鎮壓示威至少538亡！逾1萬人遭拘留 CNN：川普認真考慮軍事干預

王毅訪非又瞎扯「一中」 外交部重申：台灣主權獨立

