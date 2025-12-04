黃國昌突貼柯文哲合照喊：準備好了！網酸：一起進土城？

政治中心／徐詩詠報導



前民眾黨主席柯文哲日前因涉貪遭羈押長達 1 年，在交保後顯得相對低調，但也傳出他已開始進出黨部，似乎有意重新接管黨務。他與現任主席黃國昌的互動，也格外引發外界關注。如今黃國昌無預警曬出與柯文哲合照的貼文，卻引來大批網友嘲諷「準備一起進土城？」。





柯文哲在北市長任內，因涉入京華城與政治獻金弊案，遭檢方以違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴。雖然柯文哲因交保暫時獲得自由，但相關案件仍持續審理中，尚未定讞。此外，黃國昌近期也醜聞纏身，除了狗仔偷拍案，更被週刊指稱「拿錢辦事」，疑涉貪污。

如今黃國昌在臉書上突然發出與柯文哲合照，並表示「我準備好了」！由於民眾黨前後兩任主席都捲入弊案、醜聞，讓不少網友留言嘲諷：「準備好了去土城跟柯 P 一起」、「連昔日班導師都跳出來說對黃國昌很失望，鄰居受訪也在罵，現在剩下民眾黨，沒地方可以去」、「很少看到有政治人物的 FB 這麼熱鬧」、「問題一堆的黨」、「準備接棒進土城」、「現在是 KP 黨的關鍵少數時刻」、「關燈了嗎？國昌關燈手挺你這次」、「我懂你，關燈的那隻手準備好了」、「土城聚義」、「土城三結義」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

