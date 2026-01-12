黃國昌突赴美談國防、關稅！他揪出背後目的：明眼人都看得出

政治中心／周希雯報導

民眾黨設置「2年條款」期限將至，包括黨主席黃國昌在內8名立委將離開立法院；不過黃國昌昨（11日）突宣布快閃美國2天，聲稱要和美方談關稅和軍購問題。學者葉耀元就質疑，黃國昌要以什麼身分代表赴美，「不要演的好像你們有行政權一樣」，媒體人詹凌瑀更點出他此舉目的，直言「明眼人都看得出來這是什麼操作。」

黃國昌昨（11日）前往桃園機場搭機，出發前受訪表示，雖對各位媒體來說有些突然，但雙方已經聯繫一段時間，基於對美方的尊重才選在當天宣布，也暫時無法公布細節，僅透露是聚焦在台灣人民所關注之國防與高關稅議題。黃國昌表示，台灣的國防軍購或高關稅，都是人民非常關切的議題，因此民眾黨親自赴美，希望透過與美國政府面對面交流，除了傳遞人民心聲，也可第一手獲得正確可信賴的資訊。

黃國昌（左2）率團快閃美國2天。（圖／民視新聞）

不過，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，「請問在野黨的主席，是代表誰去美國跟美國談國防與關稅議題？你們充其量只能代表民眾黨自己，不要演的好像你們有行政權一樣好嗎？」他也不解黃國昌此次去美國的動機，「這部分可以就接下來這幾天黃國昌到底有「見到誰」透露出端倪；這跟柯文哲在大選前來美國有異曲同工之妙。」由於黃國昌立委任期將至，葉耀元也表示，「還是我錯怪他們了，他們只是想來一場畢業旅行，畢竟黃國昌有可能『很久』不會有公職了。」

黃國昌赴美的身分引起討論。（圖／民視新聞資料照）

另外，詹凌瑀也質疑黃國昌是「最後掙扎」，在卸任前突然衝去美國，還煞有其事地說要談國防與關稅，「明眼人都看得出來這是什麼操作。」他直言，黃國昌過去2年掌握權力時，忙著在程序委員會封殺預算，「現在權力快沒了，才想到要飛去美國刷存在感。這趟行程究竟是為了台灣的利益，還是為了延續個人的政治舞台？」不禁感嘆，「既然都要畢業了，就好好交接吧，不用特地飛到美國去演這一齣『出口轉內銷』的戲碼，大家心裡都有一把尺。」









