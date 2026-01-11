黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？

政治中心／台北報導

民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」

為貫徹民眾黨不分區立委「兩年條款」規定，民眾黨主席黃國昌5日表示，他已經簽署辭職書，任期到1月底。不過，民眾黨稍早宣布，黃國昌將在今日率領候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

對此，周軒在臉書痛批黃國昌，「立法院延會到一月底是你提的，然後你現在跑出國？是誰說會期中不能出國的？關稅干你什麼事？檢方是不是該啟動防逃機制？」

