黃國昌立委任期剩29天！柯文哲被問「2年條款」回應了

記者陳思妤／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，在交保數個月後今（2）日首度到立法院拜會朝野立委，和民眾黨主席黃國昌同台開記者會。不過距離民眾黨立委「兩年條款」任期1月底就要到了，是否會有異動也受到關注。對此，柯文哲則是稱，黨內的問題黨內會解決。

柯文哲今天出席民眾黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，他表示，陳昭姿上任時候就討論過了，陳昭姿很關心《人工生殖法》，這是切身之痛，當時自己也許太天真覺得這有什麼困難，該做就做，就列為優先法案，「結結果很抱歉因為我去坐牢一年」，出來前4個月只能讀卷宗，上週言詞辯論結束才有時間來拜託藍綠立委，這跟意識形態沒關係，這是民生法案，「讓我們做該做的事」。

媒體也問到陳昭姿，如果這會期《人工生殖法》還是沒過，會按照兩年條款規定，還是選擇繼續留任？對此，柯文哲跳了出來說，「這我們私下討論」，該過的法案要過，這就是他不高興的地方，這是民生法案，沒意識形態，為了黨派之爭卡兩年沒道理，所以要用盡快地速度，努力把它通過。

不過，媒體追問，所以兩年條款有異動空間？柯文哲表示，「我們黨內問題，我們黨內會解決」。

至於之後是否每週二、五會到黨團開會，以及會不會拜會立法院長韓國瑜？柯文哲說，自己不會到黨團開會，就是遵照黨的機制，今天真的是為了陳昭姿來，因為答應過陳昭姿，不是不幫忙她，只是坐牢一年沒辦法，上週言詞辯論才結束。

柯文哲也直呼，不要說拜會韓國瑜，「拜訪啦，我跟韓國瑜本來就交情不錯」，朋友也可以大家去吃飯喝茶，不要搞得像黨對黨談判，自己跟韓國瑜本來就是好朋友，這有什麼奇怪嗎？

