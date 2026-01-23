黃國昌立委任期剩8天遭移送紀律委員會 綠黨團：該算的帳一定算





民眾黨主席黃國昌立法委員任期僅剩8天，卻遭爆在立法院外交及國防委員會機密會議中，將國防機密文件攜出會議室。民進黨立委吳思瑤今天（23日）表示，民進黨團已提案要求將黃國昌移送紀律委員會處理，即便預料藍白陣營將以表決封殺，但強調違法不能縱容，更不能姑息任何涉及洩漏國家機密的可能。

民進黨團提案指出，黃國昌於1月19日上午出席外交及國防委員會機密專案報告，發言結束後約10時40分05秒，將涉及軍購的機密資料攜離秘密會議現場，直到10時41分20秒才返回，離場時間長達1分15秒，其中約42秒處於監視器拍攝死角，且期間另有一名手持具備拍照、錄影功能電子設備的助理隨行，引發外界質疑有機密資料外洩風險。

提案進一步指出，黃國昌並非首次擔任立委，理應清楚立法院對於機密會議資料不得攜出、不得對外揭露的相關規範。然而，黃國昌事後卻辯稱為一時疏忽夾帶文件離場，民進黨團認為該說法為卸責辯詞，且黃不僅未向社會大眾道歉，反而指控外界抹黑，態度引發爭議。

民進黨團強調，不論行為屬故意或過失，相關行徑都已涉嫌違反《國家機密保護法》、刑法以及《立法委員行為法》與《立法院議事規則》等規定，依法應送紀律委員會進一步調查與議處。

吳思瑤表示，雖然該案最終一定會遭藍白聯手封殺，但該提的案一定要提，「國有國法，院有院規，該算的帳一定要算。」（責任編輯：卓琦）

