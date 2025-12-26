黃國昌立委任期將盡、合作藍營推兒童帳戶...周玉蔻：黃國昌最新巴結對象變鄭麗文

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日一同開記者會，宣布聯手提案「台灣未來帳戶」，希望國家幫兒童設立投資帳戶，支持育兒家庭，並點名賴政府「別不副署」。對此，資深媒體人周玉蔻指出，黃國昌明年將因兩年條款離開立法院，最新巴結的對象變成鄭麗文，而兩黨2026採取的發錢戰術第一彈就是「兒童帳戶」，卡錢騙選票，再用預算和法案困住執政黨。

針對藍白共推兒童帳戶，周玉蔻說，黃國昌最新巴結的對象是國民黨主席鄭麗文，因為他明年1月31日就失去立委及民眾黨團總召職位了。

廣告 廣告



周玉蔻表示，昨天兩名黨主席聯手的「兒童帳戶」秀就是第一彈，發錢、卡錢再騙選票，用預算、法案困住執政黨，應該就是國眾兩黨中央接下來的戰術。



周玉蔻分析，鄭麗文對黃國昌的投懷送抱應該也歡喜不已，可能認為這樣一來，遭批令不出黨中央的羞辱可望洗白。



周玉蔻說，黃國昌為了保住政治能量，遙控立法院，還操作明年的520對所謂的立院彈劾賴清德案進行投票，「真是見鬼了。」



周玉蔻也直言，「投票」一定不會過，拖那麼久，黃國昌為的是替自己的光桿黨主席製造權力舞台煙霧彈，然後明年下半年，他的算盤必然是柯文哲攻高雄或台南市長戰的奇兵牌。她表示，具體脈絡仍要看明年3月26日柯文哲案的宣判結果。

(圖片來源：周玉蔻臉書、鄭麗文臉書)

更多放言報導

兩度赴烏國行醫蔡榮聰見證人民「戰火下的日常」：路上塞車不是逃跑是忙上班！曝民意仍支持澤倫斯基「但60％不想再打仗」

政院提名中選會委員！「白營友好」游盈隆任主委...周玉蔻讚「十分高明」：是賴政府有思考力及政治和解善意的安排！