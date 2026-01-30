黃國昌立委任期最後一天 詹凌瑀：終於不用看到咆哮影帝

即時中心／綜合報導

民眾黨6名立委任期今（30）日正式結束，黨主席黃國昌被問及未來走向時表示，不排除重披律師袍，但仍會持續參與黨務。對此，媒體人詹凌瑀在臉書發文狠酸，直言「終於不用在立法院看到咆哮影帝」，心情只有一個字「爽」。她更質疑黃國昌同時喊選新北市長、當直播主、回鍋當律師，根本分身乏術，更嘲諷其訴訟勝率低得可憐，還好意思出來接案？

民眾黨6名立委任期今日畫下句點，黨主席黃國昌被問及未來動向時表示，不排除重披律師袍，但仍會持續參與黨團相關事務。

對此，媒體人詹凌瑀在臉書發文嘲諷，「終於不用在立法院看到咆哮影帝了」，更直言黃國昌卸任讓人心情只有一個字：「爽」。詹凌瑀直言，未來終於不用再天天看到其表演型人格式的咆哮作秀，耳根子也能清靜不少。

詹凌瑀指出，黃國昌卸任後對外宣稱行程滿檔，包含可能投入新北市長選戰、當直播主、重返律師身分等多項規劃，但詹凌瑀認為，若真有心參選，光是跑基層與選務就已忙不過來，質疑其「多頭馬車」只是選假的。

同時，詹凌瑀更酸，回去當律師？大家都知道他的訴訟勝率低得可憐，這種戰績還好意思出來接案？與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。





