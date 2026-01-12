黃國昌立院會期中訪美 律師：昌能你不能

民眾黨主席黃國昌今成立新北市後援會。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今（11）日突然宣布訪美，要跟美方談國防議題與關稅問題，引發議論，因黃國昌數度批判立委不應在會期中出國。律師林智群都在臉書發文狠酸，「昌能你不能」。

黃國昌過去曾在直播中批判在立院會期中出國的人，花納稅人的錢，你好膽就上飛機看看，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，結果立法院目前還在會期中，本次會期延會也是民眾黨團所提，而黃國昌即將在二月卸任立委。

廣告 廣告

林智群諷刺，說立法院會期中不能請假的，是黃國昌。提案立法院延會到1月底的，是黃國昌。現在要跑出國的，也是黃國昌。

林智群指出，之前質詢海巡署吃尾牙5桌7萬元，酸人家預算用好用滿，現在黃國昌立法委員剩20天任期，那個每年20萬元的出國考察研究費，黃國昌也要用好用滿嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

訪美後影響國防特別條例預算態度？黃國昌：不要急

藍白合還在等國民黨 黃國昌嗆賴清德不蓋社宅「芭樂票」