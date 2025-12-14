即時中心／梁博超報導

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出覆議案更於本月5日遭立院否決，傳出府院高層定調「不副署、不公布」，預料今（15）日將亮牌，然而在野陣營卻批評獨裁、違憲；綠營和支持者對此回嗆「有種就提倒閣」，民眾黨主席黃國昌昨被媒體問到時，竟反問「確定卓榮泰會下台嗎？」令律師廖國翔傻眼，直呼「問這什麼87問題？」

若府院真「不副署、不公布」財劃法修正案，黃國昌昨日受訪時被問到，民眾黨方面會用什麼樣的行為抵制？黃國昌則稱當前已不是單純是否副署、是否執行的技術問題，而是執政者「選擇性守法、選擇性執行法律」，嚴重衝擊台灣法治與民主憲政。對於綠營和支持者回嗆「有種就提倒閣」，黃國昌則反問，行政院長本身都不守憲、不守法了，「倒閣了確定就會下台嗎？」

對此，律師廖國翔在臉書粉專「TaiwanDreamer」發文砲轟黃國昌，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？如果倒閣而且立法院通過，行政院長就只能下台阿，不然咧？」

網友們也紛紛痛批黃國昌，「看看這是什麼法學博士？字都不認識」、「依法只要他們敢提，通過了就要下台啊，他是康乃馨還是康奶昔？」、「標準的示範『正經的在講幹話』，他的老師估計哭倒了」、「他真的是法學博士嗎？他是不是把法律都還給老師了」、「到底他的法學博士怎拿到手的...」、「卡提諾法學院院長果然不同凡響！」、「我怎記得倒閣這一段，是不是國高中的公民課就有教，國昌老師真的當過老師嗎？」

原文出處：快新聞／黃國昌竟問「提倒閣卓榮泰就會下台嗎」？律師傻眼直呼：這什麼87問題

