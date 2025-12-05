黃國昌竟為小紅書發聲？開嗆「到底什麼標準」：臉書、Line都沒被鎖

即時中心／高睿鴻報導

科技發展帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，台灣近年不僅詐騙案猖獗，線上及網路詐騙的受害民眾更是暴增；為此，我國政府積極反制，內政部昨（4）日對中國應用程式「小紅書」出手，以打詐為由，將封鎖該程式1年。據悉，小紅書不僅遭踢爆，15項資安檢測全數不合格、更於兩年內捲入1706件詐騙案、製造2.4億以上財損。即便如此，民眾黨主席黃國昌受訪時，竟仍質疑「這到底是什麼標準？」。

雖然內政部及相關主管機關，已經對小紅書等中國應用程式的資安問題、涉入詐騙案件等情事指證歷歷，黃國昌今（5）早卻仍嗆說，「內政部這個決定，實在讓很多人困惑」。他接著說，雖然打詐絕對是政府責無旁貸的責任，但問題是，從詐騙排行榜來看，涉案數量前幾名的其他社群媒體，例如臉書、Line、Instagram、Threads，通通都沒有被禁；結果，反而是榜上無名的小紅書被禁，「這到底是什麼標準？」。

黃國昌又稱，這到底真的是在打詐，還是有其他政治考量，實在茲事體大，內政部部劉世芳應該公開對社會釋疑。他說，現在非常多對台灣民眾，都對於此決定非常困惑，覺得「台灣的民主什麼時候沉淪到，竟然要跟中國大陸的人民學翻牆，才能去使用特定社交媒體？」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

另，針對主管機關回應，之所以封鎖小紅書，也跟該程式不願落地納管、提交資料、註冊登記有關，但黃國昌不以為然，認為內政部昨天並沒有這樣說。「怎麼昨天內政部的說法，跟那些不知名的綠營人士好像不太一樣？政府應該先將說法好好統一一下」，他說。

雖然在野黨群起反彈，但仍有相當多民間團體、意見領袖支持封鎖小紅書的決定。台灣青年世代共好協會理事長張育萌就表示，關於內政部出手打擊「小紅書」、再過幾天，台灣就確定連不上線的決定，正當性非常強。他直言說，據刑事局抓詐騙案紀錄，光是小紅書APP，兩年來已經快2000案詐騙，台灣人受害金額超過2億。然而，刑事局抓到相關詐騙案後，卻無法從小紅書調取資料，那這要怎麼偵查辦案？

張育萌更指，內政部其實已經給過小紅書機會，上個月，海基會曾發函小紅書在上海的母公司（行吟信息科技公司），要求他改善上述問題。豈料，公司不僅不願提供相關資訊，且至今不讀不回；這讓他不禁直呼說，「整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有」。

