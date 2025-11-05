黃國昌竟發聲挺林岱樺！痛批黨檢媒對單身女性抹黃：要她情何以堪？

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺涉入詐領助理費案被起訴。民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪時為林岱樺打抱不平，痛批檢察官與週刊勾結，對林岱樺一個單身女性抹黃，高檢署還急著下封口令，看出黨檢媒透過各種方式追殺。

黃國昌今日表示，林岱樺有無涉及詐領助理費的事情，應讓證據說話，但不可置信的事，在檢察官已起訴後，在沒有所謂違反偵查不公開的限制情況下，幫自己喊冤就是在無罪推定原則下的基本人權嗎？怎麼高雄地檢署要急著向法院聲請下封口令。

黃續指，檢察官在偵查尚未終結前，放任《鏡週刊》去報導，已違反偵查不公開原則，還把跟案情無關的資料，洩露給週刊抹黃林岱樺，檢、媒跟民進黨勾結後，何時變那麼下流？鏡週刊的那些對話紀錄，若不是從檢調來的，是從哪來的。

「林岱樺是一位單身女性，要她情何以堪？」黃國昌並說，林岱樺對她自己遭指控的事情提出辯解，高檢就急著下封口令。可以看出總統賴清德下的黨檢媒，若不是新潮流喜歡的人，透過各式各樣的方式追殺、抹黃、抹黑，民進黨還有什麼資格談司法改革。

