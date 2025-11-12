黃國昌竟聲援旺旺！蔡衍明擬進軍中國棒球 綠委怒：不要臉到極點
即時中心／高睿鴻報導
中國統戰台灣的手段五花八門，最近更傳出，疑似將腦筋動到我國國球「棒球」身上，新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打；日前才剛爆出，意圖挪用台灣棒球隊的精神象徵，當成新聯盟的球隊隊徽，引發軒然大波。而近日，中方更加碼宣布，旺旺集團董事長蔡衍明將贊助「旺旺黑皮隊」，進軍中國棒球；民眾黨立委黃國昌竟還對此宣稱，只是「去打個棒球，別那麼嚴肅」，結果遭到民進黨立委林宜瑾狠批。
黃國昌昔日與旺中集團勢同水火、甚至還曾針對蔡衍明旗下的旺中媒體集團，發起「反紅媒運動」；但如今，兩人似乎改站同一陣線，黃國昌一改先前立場，竟連旺中打算進軍中國棒球界一事，都急著打圓場，直言說：「去打個棒球，真的去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛？」。對此，林宜瑾則怒嗆黃國昌，痛批說：「請不要用你那社運叛徒、政治騎牆派、問A答B者、狗仔腳尾犯的價值觀，衡量台灣球迷情感與尊嚴！」。
林宜瑾認為，不久前才剛爆出，中國意圖將在台灣發展近40年的球隊精神象徵，當成自己球隊隊徽；而且，還刻意取相近隊名。結果近幾天中國又公布，由旺旺集團董事長蔡衍明贊助的「旺旺黑皮隊」，不僅也將進軍中國棒球圈，球隊介紹當中，竟還特別強調棒球是「回家」的運動。「此些作為無不讓人警覺，中國打的根本不是棒球，而是侵台政策的支線延伸！」，她說。
旺旺集團創辦人蔡衍明。（圖／民視新聞資料照）
結果黃國昌今天怎麼說？林宜瑾表示，他竟然回應「去打個棒球，大家不要這麼嚴肅」。她怒批，這實在是不要臉到了極點！林宜瑾說明，對內，黃國昌濫刪民主台灣的國家政策宣傳預算，使防疫工作更艱困、讓世界更難看見台灣；對外，遇上獨裁中國對台灣的矮化，卻又急著幫忙宣傳、要台灣人別那麼嚴肅，「乖得像是要把頭，伸給習近平摸摸」。
林宜瑾表示，她要告訴黃國昌、以及所有向獨裁中國獻媚討好的政客與買辦，這是一件多麼嚴肅的事情。她說，台灣棒球運動發展歷史悠久，不僅三級棒球基礎穩定，男子棒球世界排名更是名列前茅；去年12強奪下冠軍，除了是數十年的奮鬥結晶，同時也凝聚了全國不分黨派台灣人的心。「棒球是台灣國球，不是喊假的！」，林宜瑾怒喊。
另，針對中國新創的棒球聯賽，她也表示，我們最要注意的是，他們已制定3分之1成員使用台、港、澳球員的規則；還要用3年的時間，推動中國棒球職業化。因此林宜瑾推斷，雖然短期內，中國棒球很難有強勢的變化，但若是台灣不積極留下球員、職棒聯盟、基層教練、防護員等人才，那麼10年、20年後，中國恐將搶走台灣在世界棒球的話語權。
綜上述，林宜瑾也表示，自己今天透過質詢，特別提醒運動部，除了進一步強化台灣棒球的實力，政府也一定要有更多積極作為，替台灣留下人才；如此一來，才能防堵我國「棒球根基」被中國整碗端走。
原文出處：快新聞／黃國昌竟聲援旺旺！蔡衍明擬進軍中國棒球 綠委怒：不要臉到極點
