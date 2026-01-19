黃國昌竟「這樣」辯解 周軒怒嗆：康乃爾法學博士是花了30秒拿的？

即時中心／綜合報導

立法院外交及國防委員會今（19）日進行1.25兆元軍購特別條例專報，民眾黨立委黃國昌遭指疑夾帶機敏資料離開會場，隨後被要求返還。黃國昌事後在臉書稱僅是不慎夾帶，發現後於30秒內立即繳回，反批民進黨抹黑。對此，政治評論員周軒發文反擊，痛批黃國昌的說法是「標準犯罪者辯解語錄」，並以酒駕、偷拍比喻質疑是否存在「30秒不違法」的荒謬邏輯，更反問「你康乃爾法學博士是花了30秒拿到的？」。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋指出，民眾黨立委黃國昌在會議結束後，疑似夾帶機敏書面資料離開會場，隨即遭到發現並要求返還。

對此，黃國昌稍晚在臉書發文稱，自己質詢結束後準備離開會議室，走到樓梯口時才發現手上拿著的一疊文件中，不小心夾帶了國防部提供的書面資料，隨即立刻返回委員會繳回，強調「前後不到30秒」，並批評民進黨立委沈伯洋刻意抹黑、過度操作。

不過，相關說法引發爭議。政治評論員周軒便在臉書發文反擊，直言黃國昌的說法根本是「標準的犯罪者辯解語錄」。周軒舉例反諷，若依黃國昌的邏輯，駕駛人喝了酒開車上路，不到30秒被警察攔下來，酒測發現超標，警察準備移送，駕駛人說警察你抹黑，因為我開車不到30秒；一個女生搭捷運手扶梯，發現後面有人拿手機偷拍他的裙底，報捷運警察處理，警察請偷拍者把手機拿出來看，發現影片只有20秒，偷拍者馬上可以反告這位女生抹黑，因為我只有拍不到30秒。

接著，周軒進一步質疑，可以這樣嗎？法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？他也反問「你黃國昌的康乃爾法學博士是不是花了30秒拿到的？」。

