黃國昌競選影片「撕標籤」洗白？ 她大酸：背棄理想是「刻在你心底的名字」

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民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌推出競選影片，背上貼滿「雙標」、「背刺」、「背棄理想」等標籤，並透過撕下標籤象徵轉變。 圖：翻攝自黃國昌YT

[Newtalk新聞] 民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今（9）日公布競選廣告影片，片中他背上貼滿「雙標」、「背刺」、「背棄理想」等標籤，並透過撕下標籤象徵轉變，引發討論。對此，民進黨團副書記長、立委吳沛憶表示，相關標籤之所以出現，關鍵在於外界對其政治立場轉變的質疑，直言「背棄理想不是標籤，是刻在心底的名字」。

民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由書記長范雲、副書記長吳沛憶、副幹事長陳培瑜出席，並接受媒體聯訪。

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吳沛憶指出，影片中呈現黃國昌背負各種標籤並試圖撕除，但外界質疑並非空穴來風。她表示，自己過去曾與黃國昌在太陽花學運期間並肩作戰，當時站出來正是為了反對黑箱決策、要求程序正義。

她質疑，當前國民黨主席鄭麗文赴中國並將與中共中央總書記習近平會面，相關互動內容外界無從得知，是否涉及「黑箱」或條件交換，社會高度關注，但黃國昌至今未對此發表明確評論，與過去立場形成落差。

吳沛憶表示，這也是為何部分支持者會感到失望與疑惑，甚至出現「背棄理想」等批評聲音。她認為，若要真正撕下標籤，關鍵不在於形式操作，而在於是否重新清楚表達對反黑箱、程序正義以及兩岸互動應具備對等尊嚴的立場。

她強調，政治人物的言行本就需接受公眾長期檢驗，外界關注的是立場是否一致，而非單一影片的象徵意義。

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