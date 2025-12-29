黃國昌競選歌＂讓新北發光＂涉抄襲？ 中英文歌詞＂好耳熟＂

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

黃國昌選新北積極表態，近日還推出競選歌曲、推MV，但卻被網友質疑歌名涉嫌抄襲，不但中文和侯友宜去年競選口號雷同、英文也類似前總統蔡英文2016的口號，甚至英文文法也有錯誤。對此黃國昌說，這首歌是音樂人朱康送他的，說老師抄襲是莫大污辱。





民眾黨召開記者會轟賴清德 出席者清一色是有意投入2026縣市首長選戰人選（圖／民視新聞）









民眾黨召開記者會，主題要轟總統賴清德，但仔細看，出席者，除了黨主席黃國昌，其餘兩人，全都是已被提名參選2026縣市首長的人，包括參戰嘉義市的張啓楷和宜蘭縣的陳琬惠，拉抬聲勢意味濃厚，尤其黃國昌自己也表態要選新北，連競選歌曲都已經做好。

黃國昌競選歌：「騎上單車朝目標出發。」

黃國昌個人Youtube頻道，26日推出首支競選歌曲，MV剪輯騎單車及造勢片段，但就有眼尖網友抓包，似乎有抄襲嫌疑，因為歌曲名稱"讓新北發光"，和新北市長侯友宜去年競選口號"讓改變發生，讓新北發光"，後半相同，英文部分"lightingupNewTaipeiCity"，也和前總統蔡英文2016年的"lightupTaiwan"大同小異。





民眾黨主席黃國昌的首支競選歌曲遭控涉嫌抄襲 他表示歌曲是音樂人朱康送的，要求收回對朱康的指控（圖／民視新聞）









不僅如此，還有網友指出，歌名英文文法根本用錯，因為lightup就是動詞片語，不需要加ing。

立委（民）陳培瑜：「大家不要忘記，他們連黨名都是抄來的，所以不管是競選歌曲，或是競選口號，甚至是競選政見，他們可能就，抄國民黨抄民進黨，甚至抄以前台灣民主前輩，所留下來的，所以我覺得一點都不意外。」

民眾黨主席黃國昌：「我競選的口號是Dothebest，不是讓新北發光，讓新北發光是朱康老師寫來送我的歌，任何人敢說朱康老師抄襲，那是對朱康老師莫大的汙辱，請他們把這句話收回去。」





有網友發文分析黃國昌競選歌歌名的英文文法 表示lighting up不用加ing（圖／Threads）









黃國昌搬出寫歌的音樂人，顯然拒背這一鍋，但粉專「孟買春秋」諷刺黃國昌：「應該是仰慕小英已久，而且他以為加了ing就看不出來是抄襲」，網友也紛紛留言：「他只會turnoffthelight吧」、「原來是黃國抄啊」。新北藍白合還沒下文，倒是爭議先延燒。





