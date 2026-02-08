黃國昌競選總部發起新北大掃除活動

黃國昌在臉書上發文，讓他感受到「我們一起為家園做點事」的美好。(圖:取自新北市長參選人黃國昌臉書)

新北市長參選人黃國昌的競選總部八日發起了「新北大掃除」活動，號召志工和市民在十一個行政區的公園進行清掃。黃國昌親自到淡水金色水岸參與清理，他表示，撿到的垃圾中以菸蒂為主。

黃國昌帶領志工從淡水觀潮廣場出發，沿著金色水岸撿拾垃圾，清理了許多小垃圾，包括菸蒂等。他提到，最初主要清理的是細小的垃圾，較大型的垃圾如手搖飲和塑膠瓶則較少。

在後來的清理中，他和志工們在巷道邊發現了較多的大型垃圾，於是找來了三十三公升的大型垃圾袋，總共清出了四大袋垃圾。他指出，今天撿到的菸蒂大約有六十到七十個。活動結束時，他和志工們一起高喊「一起讓新北亮晶晶」的口號。

黃國昌隨後在臉書上發文，提到雖然今早寒流來襲，但看到大家默契地清理垃圾、互相傳遞垃圾袋的情景，讓他感受到「我們一起為家園做點事」的美好。他感謝每一位自發參與的志工，並表示，因為大家的努力，讓新北市在過年前能夠乾乾淨淨、煥然一新。