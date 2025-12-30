黃國昌等不到道歉！民眾黨告賴清德求償100萬 委任律師是「藍營選將」親妹

民眾黨主席黃國昌限時24小時要賴清德道歉，賴清德沒有回應，民眾黨今遞狀提告。（鏡報李智為）

總統賴清德日前受訪稱在野黨聯盟讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，又擁抱中國國家主席習近平，民眾黨主席黃國昌憤而召開記者會，要求賴清德道歉。然而賴清德沒有回應，民眾黨今（30日）找來國民黨台北市議員參選人賴苡任的親妹賴苡安擔任委任律師，赴台北地院提告賴清德、求償100萬元並要求登報。

日前國民黨主席鄭麗文稱普丁不是獨裁者，並表態要去見習近平，而國民黨又主張要和民眾黨藍白合，結盟參選2026縣市大選。賴清德日前接受媒體訪問，將鄭麗文的主張概稱為「在野聯盟」，引發民眾黨不滿，黃國昌昨特別召開記者會，批賴清德造謠，反問賴清德民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平？要求賴清德在24小時內道歉，否則會提告。

賴清德沒在期限內道歉 民眾黨嗆沒時間觀念還是沒羞恥心

賴清德沒有回應，民眾黨發言人張彤、前副祕書長許甫、前發言人吳怡萱，以及委任律師賴苡安等4人，今下午來到北院遞狀提告。張彤表示，黃國昌昨天已經澄清並要求道歉，限期賴清德24小時道歉，「那他不知道是沒有時間觀念還是沒有羞恥心，現在時間已經超過3個半小時，已經下午2點了，所以台灣民眾黨正式對賴清德來提告。」

吳怡萱（左起）、許甫、張彤、賴苡安今到北院提告賴清德。（翻攝自YouTube 民眾之聲）

計畫參選市議員而請辭黨職的許甫、吳怡萱也批賴清德「貼標籤」找敵人，賴清德的發言署於造謠對民眾黨造成傷害，他們無法忍受「總統級」的造謠。

賴苡任親妹幫提告 批賴清德傷害民眾黨

民眾黨的委任律師則是目前正在參選國民黨台北市議員黨內初選的賴苡任的妹妹賴苡安，此前他幫涉入偽造罷免連署的哥哥擔任辯護律師，曾在記者會上搶麥克風、阻止哥哥發言成為話題焦點。賴苡安今以民眾黨委任律師身分現身，表示要對賴清德提告求償100萬元，並於3大報刊登判決主文1日。

賴苡安今幫民眾黨提告賴清德。（翻攝自YouTube 民眾之聲）

賴苡安也再度反問賴清德，台灣民眾黨曾幾何時有過正式的決議或文件，公開表示要去擁抱習近平，或是讚美普丁不是獨裁者？賴清德在節目上的評論有沒有盡到最基本的查核義務？如果沒有的話就是公然造謠、抹黑，台灣民眾黨絕對不會接受，因為這對台灣民眾黨在社會上的評價、信用及信譽都有極大的傷害。她強調，總統身為元首、三軍統帥，手上掌握最大的權力，他傳達的每一個訊息都是國家意志的展現，不能隨便發表個人意見或評論，何況他的指控無中生有、無憑無據，對民眾黨已造成傷害。

