黃國昌等6人辭立委 立法院證實民眾黨2月大換血

立法院人事處發函確認，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷及麥玉珍等6人，將在2月1日辭去立委職務；程序委員會亦指，相關報告事項將在本周完成程序。

為貫徹民眾黨不分區立委任期2年條款，黃國昌等總共6名白委已於5日簽署辭職書。不過現任立委陳昭姿與劉書彬並未列入，原因是劉書彬去年3月14日才遞補，任期尚未滿2年；前民眾黨主席柯文哲日前針對陳昭姿解釋，他曾答應陳昭姿，讓她完成法案並在任內推行完畢。

遞補名單曝光

另根據民眾黨2024年不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

立法院人事處擬具函文，出民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。立法院程序委員會今（20日）將相關請辭案列入報告事項，預計於23日院會中順利完成程序。

