黃國昌等6民眾黨立委確定請辭 高虹安恩師「洪逸」洪毓祥、中配李貞秀將遞補

民眾黨不分區立委2月即將大換血，黃國昌等6人將因兩年條款卸任，6名遞補人選曝光。（本刊資料照）

民眾黨自本屆立委開始推出「兩年條款」，要求不分區立委上任兩年後就必須主動請辭、讓給後面順位的候選人來遞補。如今如今兩年將至，民眾黨8席立委、扣除去年才遞補的劉書彬以及與柯文哲另簽「代孕條款」的陳昭姿，包括黨主席黃國昌等6人，都已遞出辭職書，確定將在2月1日辭去立委職務。

除2例外 黃國昌等6白委將請辭

據報，黃國昌等6人本月初已簽好辭職書並送至立法院，立法院人事處今（20日）發函表示，林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位民眾黨不分區立委，將自2月1日辭去立委，相關文書已出現在議事處編列的報告事項，料將順利排入23日的院會報告事項。

唯二例外的是與柯文哲簽「代孕條款」的陳昭姿，在代孕立法未通過前不用請辭，以及去年因為吳春城捲入「壯世代」爭議後請辭才遞補上任的劉書彬，她在2025年3月就任，任期尚未滿兩年。

誰來遞補民眾黨立委？ 高虹安恩師將進立法院

黃國昌等6人留下的空缺將根據民眾黨2024年大選提出的不分區立委名單進行遞補。

劉書彬之後的6名候選人名單，第10名為「前資策會軟體研究院副院長」洪毓祥，其為新竹市長高虹安的補習班老師、也是她在資策會的直屬主管，目前仍以「洪逸」為名在補習班任教。

籍將遞補上任的洪毓祥為資策會資深研究員，也在補習班任教。（翻攝自民眾黨臉書）

先前有媒體報導，洪毓祥在2022年高虹安當選新竹市長後被資策會「拔官」，從副院長變成資深研究員，是因為遭到秋後算帳，不過資策會澄清，洪毓祥被免除主管職務是因為他「長期兼職未依規定申報」，並無選後追殺。

高虹安曾自稱「師承洪逸」。（翻攝自高虹安臉書）

其後第11名為中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、第12名中正大學社會科學院院長王安祥、第13名台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、第14名台中市議員陳清龍、第15名中配李貞秀。

後續5名預計遞補的候選人。（翻攝自民眾黨臉書）

首名中配立委將誕生？ 恐因國籍法卡關

值得注意的是，中配李貞秀去年7月和媒體人黃光芹隔空交火，嗆黃想來民眾黨「撈個1席不分區」，遭檢舉送中評會，後在8月道歉並遭中評會懲處停權3個月。然而她的爭議還包括中國籍配偶的身分，內政部長劉世芳曾表示，依《國籍法》規定，要當公職必須放棄外國國籍，她是否能出示放棄中華人民共和國的國籍證明，將影響她是否順利就任立委；如果她真的上任，將成為第一個有中配身分的立委。

