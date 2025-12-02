黃國昌籲檢調辦週刊 律師批異常心虛：犯2大法律錯誤

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌未從狗仔案脫身，週刊再爆，豢養狗仔的凱思國際負責人李麗娟與黃家人關係密切，頻繁進出黃國昌小姨子高翬在新據點經營的安親班；黃對此回應，相關單位應該要辦週刊，他已提告、一切到法院講。律師黃帝穎點出黃國昌犯二大法律錯誤，直言黃氣急敗壞，明顯心虛。

據《鏡週刊》今（2）日報導，李麗娟的真實身分，就是原址在台北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思負責人；而安親班無照經營遭踢爆後，近期搬到仁愛路四段一處辦公大樓，包含李、黃國昌小姨子高翬及家人都轉移到新陣地。

對於週刊報導，黃國昌辦公室回應，週刊實際上才是派狗仔跟拍無辜人士的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查，並遏止此惡行繼續發生。黃的親屬一向奉公守法，週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，近數月諸多不實、烏龍報導，黃已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

黃帝穎今日以「黃國昌喊話檢調辦週刊反顯氣急敗壞、異常心虛」為題發文說，週刊今爆黃國昌狗仔公司李麗娟人頭現身，黃回嗆要檢調辦週刊，也聲稱已經提告週刊，一切到法院講。法律上，黃國昌說法漏洞百出，喊話檢調辦週刊，更顯黃國昌對人頭李麗娟現身氣急敗壞，明顯心虛。

黃帝穎指出，黃國昌回應週刊犯二大法律錯誤：

第一，大法官解釋打臉黃國昌混淆視聽

黃帝穎提到，週刊是新聞媒體，新聞採訪者跟拍新聞事件關係人，受到新聞自由保障，大法官釋字第689號解釋白紙黑字，新聞自由保障主體是新聞採訪者。黃國昌喊話檢調辦週刊，反而凸顯黃的狗仔不受新聞自由保障，週刊是新聞媒體，黃的狗仔跟監政敵不是新聞媒體，黃擺明混淆視聽，大法官解釋打臉黃的法盲瞎扯！

第二，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院不告不理的法律常識

黃帝穎說，黃國昌稱已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。黃對哪些報導不實提告，始終講不清楚，但一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃蓋牌式提告明顯異常，反顯心虛。

黃帝穎強調，更荒謬的是，黃國昌曾是民事訴訟法學者，一定知道法院「不告不理」，本期週刊爆黃的狗仔公司人頭現身，不會是黃過去提告審理的範圍，黃擺明惡意誤導公眾！

