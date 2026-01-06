黃國昌籲綠委「先辭職.後選舉」 綠批雙標：藍委也帶職參選

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(5)日批評，民進黨要競選台南和高雄市長的立委，沒有將心思放在立院議事上，應該先請辭、後選舉，但綠營翻出2022年時任民眾黨立委高虹安，也是在就任新竹市長當天才請辭立委；民進黨因此批評黃國昌雙標，也喊話應該對國民黨立委標準一致；對此有意競爭台南市長的藍營立委謝龍介回應，每個黨有不同規劃，且選戰在年底，現在還言之過早。

律師賴苡安說：「我們要把內政部作為被告，來對他們提起行政訴訟。」高喊為退休警消討公道，民眾黨6日上午，針對警察人員人事條例修正案，舉行記者會，還請來前罷免吳思瑤召集人，賴苡任的妹妹律師賴苡安，要對內政部提起行政訴訟，然而外界也關注，民眾黨主席黃國昌，劍指民進黨有意角逐縣市首長的立委，應該先辭職後選舉。

立委(民)吳思瑤說：「連你們柯文哲前主席2022不就背書了嗎，參選縣市首長不需要辭立委，為什麼不提國民黨也有這麼多，即將帶職參選，投入縣市首長。」

吳思瑤也喊話黃國昌，也應該對國民黨立委標準一致。立委(國)謝龍介說：「每個政黨有每個政黨的規劃，這個也不用急，因為到年底才要選舉。」

立委(眾)黃國昌說：「我黃國昌2018就提出這個主張了，民進黨的人要去找國民黨的人，當擋箭牌來墊背，go ahead。」

但實際上2022年，時任民眾黨立委高虹安，在12月25日舉行新竹市長就任典禮的前幾個小時，也就是當天凌晨才正式宣布卸任立委職務。立委(眾)張啓楷說：「你在立法院問政的時間，有沒有影響到你為當地的城市的民眾，縣市的這個民眾，到底會不會有多大影響，我相信每個政治人物，自己都會做好判斷。」

已經宣布投入嘉義市長選戰的，民眾黨立委張啓楷幫忙緩頰，每個人有自己的規劃，2026選戰倒數各黨政治攻防搶先開打。

