黃國昌約卓榮泰電視辯論嗆「好膽麥走」 沈伯洋1神比喻酸爆

藍白仍持續杯葛115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰21日受訪表示，要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家進步。民眾黨立法院黨團總召黃國昌開嗆「好膽麥走」，說要透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。對此，民進黨立委沈伯洋也用一神比喻吐槽黃國昌。

立法院20日程序委員會再度聯手阻擋總預算案、國防特別條例付委審查，這也是115年度總預算第8度被封殺。卓榮泰喊話，要就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，政院也會就2,992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。黃國昌則在社群平台發文大嗆「卓榮泰好膽麥走」，並要求比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

對此，沈伯洋在臉書表示，幾年前國會擴權法案，他在委員會舉手發言，就會被國民黨和民眾黨直接提議散會；他協商的時候發言，國民黨和民眾黨會直接站起來走掉，讓協商結束。「總之我有一個奇怪的超能力，就是我講話會讓藍白離場，今天也一樣又發生了。不過這不是重點，重點是，他們當年沒收討論，以極爲暴力的方式『通過法案之後』，突然拋出來說要『電視辯論』。當時我整個問號，立法院不就是免費辯論，而且全國直播的地方嗎？你們都不給我發言，然後全部結束之後問我要不要去電視辯論？結果今天又來了。」

沈伯洋神比喻：「只要藍白審預算，整個行政部門都有義務要來說明。結果黃國昌不要審預算，但他說要卓榮泰跟他去電視辯論。這到底是什麼毛病？這就好像棒球比賽，正式比賽都不來，然後網路發文說，『有種到河濱公園釘孤枝！』到底…」網友見狀也贊同留言：「他們現在沒有要討論事情，他們只是要宣傳素材而已」、「他們只意圖不使政府有政績，見不得台灣好」、「他們就是有鏡頭病」、「如果發生在校園班級就是集體排擠霸凌了」、「你講的話他們其實聽不懂，但不想承認，所以嗆聲到公園釘孤支，因為他們知道你不會去」、「好棒的比喻，笑著笑著就哭了」。

