黃國昌結束快閃訪美現正搭機返台 抱怨媒體引述華府消息要他別親中

民眾黨主席黃國昌閃電出訪美國，並在樓頂拍攝他慣用的背影照。（圖片來源／民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌昨閃電訪美，擬聚焦國防軍購及台美關稅議題，不過在他尚未抵達美國之前，便傳出台美早已敲定關稅協議的消息。台灣時間本（13）日下午2時，民眾黨中央黨部表示，黃國昌已經結束訪美行程，刻正搭機返台。

黃國昌結束快閃美國：廣泛真誠交換意見

黃國昌於返台搭機之前表示，現在在芝加哥的機場準備結束華府拜會之行返回台灣，在過去這10個小時裡，立即拜會了美國聯邦政府重要的部會，針對國人關心的高關稅以及軍購的問題，廣泛真誠地交換意見。

黃國昌說，他也表達了台灣人民共同關心的議題以及憂慮，不過這一次訪美詳細的細節，會在返台之後舉行記者會，來跟大眾做清楚的報告。

黃國昌抱怨媒體引述華府消息要他別親中

話鋒一轉，黃國昌抱怨道，「民進黨御用的記者寫手」紛紛引述所謂華府不知名消息人士的來源，在捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向，這是讓他非常遺憾的事情。

黃國昌強調，台灣民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相逼迫的時候，當執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起國家，民眾黨會持續這樣的信念與態度。

針對黃國昌的抱怨，據了解，是《自由時報》本日引述一位負責台美事務的華府資深人士透露，希望黃國昌及其領導的政黨，能避免受到立場傾向北京的政黨或人士的左右，期盼他返台後，能帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線。

鍾佳濱大酸：支持黃國昌用「念力」促成台美關稅

至於黃國昌赴美擬聚焦台美關稅，但提前傳出台美政府其實早已敲定協議。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今早接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，台美關稅的關稅從去年4月就受到各界關注，目前傳出正面結果，根據美媒報道稅率為15%，有望是國人樂見的結果。

鍾佳濱繼續表示，對於能夠促成台美關稅的任何努力，我們都正向看待，「那當然黃國昌主席此趟搭飛機還沒到美國之前，就傳出這樣的消息，我們基本上還是正向看待，因為他在飛機上不管是用wifi還是用念力來促成，我們都予以支持。」

