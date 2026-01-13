黃國昌結束旋風訪美行程在機場發聲 批綠營御用記者搶先捏造消息

民眾黨主席黃國昌結束華府拜會行程，台灣時間今（13日）在芝加哥機場表示，將返台召開記者會說明訪美成果。（民眾黨提供）





民眾黨主席黃國昌於11日閃電宣布率團搭機前往美國首府華盛頓，就國防與關稅議題與美國部門進行面對面會談，預計於1月14日凌晨返國。他於台灣時間今（13）日已結束旋風訪美行程，在芝加哥機場錄影片向國人表示正準備返台。

將返台開記者會說明成果

黃國昌透露，在過去10多個小時內，已密集拜訪美國聯邦政府重要部會，就國人關心的高關稅及軍事相關議題進行廣泛且坦率的意見交換，也轉達台灣社會普遍關切的議題與憂慮。

黃國昌指出，此行在華府與多個聯邦政府單位接觸，針對台美經貿與區域安全情勢交換看法，相關細節與成果，將在返台後召開記者會，向社會大眾清楚說明。

對部分媒體報導相當遺憾

不過，他也直言，對於部分媒體報導感到相當遺憾，強調自己人尚未回到台北，就已有「民進黨御用記者、寫手」引述所謂「華府不具名消息人士」，捏造從未發生的對話內容，試圖帶風向操作輿論。黃國昌批評，相關報導內容並非事實，呼籲外界不要被錯誤訊息誤導。

他強調，台灣民眾黨一向將國家利益置於政黨利益之上，並表示在台灣內外局勢動盪、執政黨選擇消極以對的時刻，在野力量同樣有責任撐起國家，守住人民關心的重大議題。

黃國昌最後表示，民眾黨將持續秉持相同信念與價值，與社會大眾站在一起，為台灣的未來努力。（責任編輯：卓琦）

